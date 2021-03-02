ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за март

Пенсионный фонд Украины 2 марта 2021 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий марта. Перечислен первый транш на сумму 0,7 млрд грн.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - пояснили в ПФУ.

Как отмечается в сообщении, выплата пенсий марта 2021 года начнется 4 марта.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров решил провести плановую индексацию пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11. Перерасчет с 1 марта затронет 8 миллионов пенсионеров.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем пенсии підвищяться на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, Кабинет министров Украины решил отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации за 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.