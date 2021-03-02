ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за март

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 16:42
ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за март Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 2 марта 2021 года, в соответствии с утвержденным графиком, начал финансирование пенсий марта. Перечислен первый транш на сумму 0,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отмечается в сообщении, выплата пенсий марта 2021 года начнется 4 марта.

"Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке", - пояснили в ПФУ.

ПФУ начал финансирование повышенных пенсий за март

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров решил провести плановую индексацию пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11. Перерасчет с 1 марта затронет 8 миллионов пенсионеров.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в среднем пенсии підвищяться на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

Напомним, Кабинет министров Украины решил отложить начало выплат пенсионерам от 75 до 80 лет компенсации за 400 гривен с 1 июля на 1 октября 2021 года. Кроме того, отменяется норма, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика пенсии Пенсионный фонд Украины
NEWS
Ляшко получил прививку от коронавируса
Ляшко получил прививку от коронавируса
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде