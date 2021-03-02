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ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за березень

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 березня 2021 16:42
ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за березень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 2 березня 2021 року, згідно з затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій березня. Перераховано перший транш на суму 0,7 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, виплата пенсій березня 2021 року розпочнеться 4 березня.

"Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - пояснили в ПФУ.

ПФУ розпочав фінансування підвищених пенсій за березень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вирішив провести планову індексацію пенсій у 2021 році з коефіцієнтом 1,11. Перерахунок з 1 березня торкнеться 8 мільйонів пенсіонерів.

У Міністерстві соціальної політики підрахували, що в середньому пенсії підвищяться на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлений на рівні 100 гривень. У разі, коли розмір підвищення не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації за 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року. Крім того, скасовується норма, відповідно до якої починаючи з 1 березня 2022 року розміри щомісячної компенсаційної виплати будуть збільшуватися на відповідний коефіцієнт.

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