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ПФУ начал финансирование пенсий за август: когда поступят деньги

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Украина, Вторник 02 августа 2022 14:45
ПФУ начал финансирование пенсий за август: когда поступят деньги Фото: ПФУ начал финансирование пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за август 2022 года. Выплаты будут идти по графику, начиная с 4 августа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

На пенсионные выплаты 1 августа направлено 5,6 млрд гривен, в том числе 1,1 млрд гривен - на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 4,5 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Выплата и доставка пенсий за июль будет осуществляться согласно законодательству начиная с 4 августа.

Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,2 млрд гривен, что меньше, чем в июне (51,2 млрд гривен).

В том числе 11,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 38,9 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 июля доставлено 71,8% профинансированной суммы за июль.

Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

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