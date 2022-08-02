ПФУ розпочав фінансування пенсій за серпень: коли надійдуть кошти
Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за серпень 2022 року. Виплати будуть йти за графіком, починаючи з 4 серпня
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
На пенсійні виплати 1 серпня спрямовано 5,6 млрд гривень, в тому числі 1,1 млрд гривень - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 4,5 млрд гривень - через уповноважені банки.
Виплата та доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 серпня.
Пенсійний фонд України 25 липня завершив фінансування пенсій за липень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 50,2 млрд гривень, що менше, ніж у червні (51,2 млрд гривень).
В тому числі 11,3 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 38,9 млрд гривень - через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті в банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.
За повідомленням АТ "Укрпошта" станом на 24 липня доставлено 71,8% профінансованої суми за липень.
Нагадаємо, середній розмір пенсії за II квартал 2022 року зріс на 67,0 гривень до 4437,45 гривень. З початку року пенсії зросли на 445,92 гривень (на 11,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 17,4%. Кількість пенсіонерів склала 10,8 млн осіб. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.