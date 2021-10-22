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В Pfizer заявили, что их COVID-вакцина эффективна у детей на 90%

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Пятница 22 октября 2021 16:04
В Pfizer заявили, что их COVID-вакцина эффективна у детей на 90% Фото: В Pfizer заявили, что их COVID-вакцина эффективна у детей на 90% (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом она на 90% эффективна для предотвращения инфекций у детей младшего школьного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Вакцинация может начаться уже в ноябре, и первые дети в очереди будут полностью защищены от COVID к Рождеству, если регулирующие органы дадут разрешение.

Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликует свой первоначальный обзор данных по безопасности и эффективности вакцины компании в пятницу. На следующей неделе советники FDA публично обсудят полученные данные.

Если FDA даст разрешение на применение низкодозовых прививок, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вынесут окончательные рекомендации о том, кто должен их получать.

Напомним, в начале июня Евросоюз разрешил вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет. Разрешение на использование вакцины для подростков получила компания Pfizer.

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Вакцина от коронавируса
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