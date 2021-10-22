В Pfizer заявили, что их COVID-вакцина эффективна у детей на 90%

Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от коронавируса безопасна для детей в возрасте от 5 до 11 лет. При этом она на 90% эффективна для предотвращения инфекций у детей младшего школьного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Вакцинация может начаться уже в ноябре, и первые дети в очереди будут полностью защищены от COVID к Рождеству, если регулирующие органы дадут разрешение.



Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликует свой первоначальный обзор данных по безопасности и эффективности вакцины компании в пятницу. На следующей неделе советники FDA публично обсудят полученные данные.

Если FDA даст разрешение на применение низкодозовых прививок, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вынесут окончательные рекомендации о том, кто должен их получать.