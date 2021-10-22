У Pfizer заявили, що їх COVID-вакцина ефективна у дітей на 90%

Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу безпечна для дітей у віці від 5 до 11 років. При цьому вона на 90% ефективна для запобігання інфекцій у дітей молодшого шкільного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Вакцинація може розпочатися вже в листопаді, і перші діти в черзі будуть повністю захищені від COVID до Різдва, якщо регулюючі органи дадуть дозвіл.



Очікується, що управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) опублікує свій початковий огляд даних з безпеки та ефективності вакцини компанії в п'ятницю. Наступного тижня радники FDA публічно обговорять отримані дані.

Якщо FDA дасть дозвіл на застосування низькодозових щеплень, центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) винесуть остаточні рекомендації про те, хто повинен їх отримувати.