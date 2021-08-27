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После Pfizer риск заражения "Дельтой" в семь раз выше, чем у переболевших, - исследование

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Израиль, Пятница 27 августа 2021 16:37
После Pfizer риск заражения "Дельтой" в семь раз выше, чем у переболевших, - исследование Фото: после Pfizer риск заражения "Дельтой" в семь раз выше, чем у переболевших (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Израильские ученые сравнили вероятность заражения "Дельта"-штаммом. У полностью привитых вакциной Pfizer риски инфицирования выше в семь раз, чем у тех, кто перенес болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"В ходе исследования повторное заражение чаще наблюдалось у тех, кто привился одной из самых эффективных из вакцин, чем у тех, кто переболел COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечено, что результаты исследования значительно отличаются от предыдущих, где указано, что вакцины защищают от коронавируса лучше, чем приобретенный иммунитет.

Однако ученые отмечают, что ранее специалисты не оценивали заражение именно вариантом "Дельта".

По данным исследования, лица, которые получили две дозы Pfizer, "почти в 6 раз чаще болели "Дельтой" и в 7 раз чаще имели симптоматическое заболевание, чем те, кто выздоровел".

Указано, что исследование было опубликовано в виде препринта, но еще не было рассмотрено другими специалистами, поэтому в отчете призывают относиться к выводам "с некоторой осторожностью".








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