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Після Pfizer ризик зараження "Дельтою" в сім разів вище, ніж у перехворілих, - дослідження

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Ізраїль, П'ятниця 27 серпня 2021 16:37
Після Pfizer ризик зараження "Дельтою" в сім разів вище, ніж у перехворілих, - дослідження Фото: після Pfizer ризик зараження "Дельтою" в сім разів вище, ніж у перехворілих (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Ізраїльські вчені порівняли ймовірність зараження "Дельта"-штамом. У повністю щеплених вакциною Pfizer ризики інфікування вищі у сім разів, аніж в тих, хто переніс хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"У ході дослідження повторне зараження частіше спостерігалося у тих, хто щепився однією з найефективніших з вакцин, ніж в тих, хто перехворів на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що результати дослідження значно відрізняються від попередніх, де вказано, що вакцини захищають від коронавірусу краще, ніж набутий імунітет.

Однак вчені наголошують, що раніше фахівці не оцінювали зараження саме варіантом "Дельта".

За даними дослідження, особи, які отримали дві дози Pfizer, "майже в 6 разів частіше хворіли "Дельтою" і в 7 разів частіше мали симптоматичне захворювання, ніж ті, хто раніше видужав".

Вказано, що дослідження було опубліковано у вигляді препринта, але ще не було розглянуто іншими спеціалістами, тому у звіті закликають ставитися до висновків "з певною обережністю".








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