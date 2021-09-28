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Pfizer попросила США разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет

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Вашингтон, Вторник 28 сентября 2021 18:50
Pfizer попросила США разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет Фото: Pfizer направила в FDA результаты испытаний вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компании Pfizer и BioNTech направили результаты испытаний своей вакцины на детях от 5 до 11 лет американскому медицинскому регулятору. Производить рассчитывает получить разрешение на применение препарата для детей в экстренных случаях в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech.

Pfizer и BioNTech представили Управлению по продовольствию и медикаментам США (FDA) данные по исследованию эффективности свой вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компании также планируют предоставить эту информацию Европейскому агентству по лекарственным средствам.

В компаниях рассчитывают, что американский медицинский регулятор разрешит экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech у детей в возрасте от 5 до 11 лет в ближайшие недели.

Напомним, ранее Pfizer и BioNTech опубликовали результаты исследования эффективности своей вакцины у детей от 5 до 11 лет.

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Соединенные Штаты Америки Вакцина
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