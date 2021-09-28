Pfizer попросила США разрешить вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет
Компании Pfizer и BioNTech направили результаты испытаний своей вакцины на детях от 5 до 11 лет американскому медицинскому регулятору. Производить рассчитывает получить разрешение на применение препарата для детей в экстренных случаях в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу BioNTech.
Pfizer и BioNTech представили Управлению по продовольствию и медикаментам США (FDA) данные по исследованию эффективности свой вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Компании также планируют предоставить эту информацию Европейскому агентству по лекарственным средствам.
В компаниях рассчитывают, что американский медицинский регулятор разрешит экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech у детей в возрасте от 5 до 11 лет в ближайшие недели.
Напомним, ранее Pfizer и BioNTech опубликовали результаты исследования эффективности своей вакцины у детей от 5 до 11 лет.