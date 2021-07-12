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Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини

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США, Понеділок 12 липня 2021 02:42
Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини Фото: експерти вказували на більшій ефективності від введення трьох доз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Американська фармкомпанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавірусу на федеральному рівні. Представники компанії планують зустрітися з медичним регулятором США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Зазначається, що переговори Pfizer з представниками Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) відбудуться у понеділок, 12 липня.

Напередодні президент науково-дослідних та медичних досліджень Pfizer Мікаель Дольстен заявив, що після введення добровольцям третьої дози, рівень антитіл до коронавірусу в їхньому організмі підскочив у 5-10 разів ніж після двох доз вакцин.

Раніше повідомлялось, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною бустерна доза вакцини від коронавірусу для підтримки захисту від вірусу. Оскільки в компанії Pfizer заявили, що імунітет людей починає слабшати через шість місяців після вакцинації.

Нагадаємо, Pfizer має намір найближчим часом надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарат.

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