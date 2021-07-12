Американська фармкомпанія Pfizer наполягає на схваленні третьої дози своєї вакцини від коронавірусу на федеральному рівні. Представники компанії планують зустрітися з медичним регулятором США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press .

Зазначається, що переговори Pfizer з представниками Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) відбудуться у понеділок, 12 липня.

Напередодні президент науково-дослідних та медичних досліджень Pfizer Мікаель Дольстен заявив, що після введення добровольцям третьої дози, рівень антитіл до коронавірусу в їхньому організмі підскочив у 5-10 разів ніж після двох доз вакцин.