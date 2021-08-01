Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от COVID-19, - FT

По данным издания FT, которое получило в свое распоряжение контракты о поставках, теперь цена дозы Pfizer на европейском рынке составляет 19,50 евро. До этого доза этого препарата стоила 15,5 евро.

Moderna в последних контрактах на поставку в ЕС установила цену за одну дозу препарата на уровне 25,50 доллара, тогда как первые поставки были по цене около 22,60 доллара за дозу.

Как пишет FT, Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки вакцин от Moderna и Pfizer.

Pfizer уклонилась от комментариев по поводу информации о повышении цен на вакцины для ЕС, а вот Moderna подтвердила, что соглашения касательно меньших объемов выполняются по более высоким ценам.