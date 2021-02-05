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Pfizer в ближайшее время подаст документы на регистрацию вакцины в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

Американская компания Pfizer в ближайшее время должна подать все документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Украине. Именно эта вакцина должна быть первой поставлена в Украину в феврале.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, вакцинация начнется в феврале. Сейчас Украина ожидает поставок в рамках программы COVAX 117 доз вакцин компании Pfizer. При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в Украине.

"Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом", - заявил Ляшко.

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Санврач добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

Отметим, процесс вакцинации в Украине может начаться с 15 февраля.

Ранее Ляшко заявил, что Украина решила проблему с транспортировкой и хранением вакцины от Pfizer.

Также в компании сообщили, что Украина имеет хорошие шансы получить COVID-вакцину Pfizer по двусторонним контрактам. Сейчас между сторонам продолжаются переговоры.

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