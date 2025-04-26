Особлива ідея Європи: новий світовий порядок

Дональд Трамп виявився надзвичайно ефективним у саморуйнуванні. Лише за кілька місяців свого президентства він вже зруйнував трансатлантичний альянс між Північною Америкою та демократичною Європою. Розпочавши торговельні війни проти союзників США і поставивши під сумнів американські гарантії безпеки в Європі, він також підірвав довіру до Сполучених Штатів щонайменше на покоління. Роль Америки у світі стрімко зменшується.

Слово адміністрації Трампа абсолютно нічого не варте, про що свідчить зрада України, яка продовжує боротися за свободу, демократію та інші суто західні цінності. Відтепер Європа буде самотньою у протистоянні зі своїм агресивним, імперським сусідом, Росією. Якщо вона не хоче, щоб її спіткала та ж доля, що й Україну, вона повинна без зволікань відповісти на деякі нагальні питання.

Відхід Америки від ролі провідної світової держави, яка підтримувала порядок і гарантувала вільну торгівлю, призведе до іншого світового порядку. Новий порядок буде обертатися не навколо американської могутності, а скоріше навколо суперництва між великими ядерними державами. Як вже показує поведінка Росії, ті, хто має бомбу, не цуратимуться шантажувати тих, хто її не має. Порядок, заснований на правилах, вже відходить у минуле; відтепер світовий порядок буде функціонувати відповідно до забаганок сили, якщо він взагалі буде функціонувати.

Європа має найгірші карти в цьому сценарії, тому що вона не є "справжньою" глобальною силою, в тому сенсі, що вона не є військовою державою, здатною захистити себе. Нинішня європейська політична структура, що складається з малих і середніх національних держав, не здатна протистояти нинішнім загрозам.

Зараз європейців об'єднує, перш за все, спільна доля, народжена відчайдушною ситуацією. Чи об'єднаються вони нарешті? Чи прагнуть вони взагалі стати реальною силою? Відповіді на ці питання визначатимуть майбутнє континенту і сотень мільйонів його громадян.

Вибір європейців зараз стоїть між свободою і підкоренням. Але неясно, чи вистачить у європейців мужності відстоювати власний суверенітет і незалежність у питаннях безпеки.

Адміністрація Трампа не лише ставить під сумнів військову безпеку Європи, вона також ставить під сумнів глобальну торгівлю, яка підтримує європейську економіку. Європа більше не може дозволити собі бути технологічно залежною від неєвропейських великих держав, особливо в епоху розквіту штучного інтелекту. Те ж саме стосується і залежності від сировини, оскільки вона може дуже швидко підірвати інші сектори і поставити під загрозу національну або регіональну безпеку.

Європейці повинні визначити всі сфери, в яких вони покладалися на Америку, і інвестувати в самодостатність. Досягнення "європейського суверенітету" - це зараз або ніколи.

Після двох руйнівних світових воєн ХХ століття європейське ядро - починаючи з Франції та Німеччини - зуміло досягти балансу інтересів і певної солідарності. Але Європа так і не зробила вирішального кроку до втілення спільної політичної волі. Національний егоїзм завжди виявлявся сильнішим за цей імператив, не в останню чергу тому, що парасолька безпеки, яку забезпечувала Європі американська присутність, зменшувала потребу в ній. Але зараз ця потреба кричуще очевидна. Європейці повинні зробити останній крок, якого попередні покоління завжди знаходили способи уникнути.

Шарль де Голль, рятівник Франції в її найтемнішу годину - коли країна зазнала військової поразки від нацистської Німеччини - і її великий модернізатор у 1960-х роках, відкрив свої мемуари цими пам'ятними рядками: "Усе своє життя я мав особливу ідею Франції. Це натхненне як почуттями, так і розумом". У 1940 році він був невідомим генералом, який транслював свій самотній голос з еміграції в Лондоні до окупованої Франції, закликаючи продовжувати опір. Його ідея була незнищенною і, зрештою, перемогла.

Сучасна Європа може багато чому навчитися на прикладі де Голля. Подобається нам це чи ні, але європейці повинні або навчитися жити з неконтрольованими ризиками безпеки, або стати "голлістами". Третього шляху немає.

Зараз, як ніколи, нам потрібен сильний ідеологічний стрижень: спільна ідея Європи як континенту свободи, прав людини, солідарності та верховенства права. Європа повинна залишатися бастіоном прогресу та елементарної порядності на планеті. Ці цінності можуть бути збережені лише тоді, коли ми будемо діяти як один народ, щоб стати справжньою глобальною силою.

Авторське право: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org