У Петрозаводську загорівся суднобудівний завод: деталі та перші кадри

Пожежі на заводах у Росії

У Росії постійно стаються пожежі на заводах, зокрема на НПЗ і тих, які пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора.

Наприклад, у ніч на 9 березня в кількох регіонах РФ прогриміли вибухи і працювали сили ППО. Під атаку дронів, попередньо, тоді потрапили завод, комбінат і нафтовий об'єкт у Рязанській, Липецькій, Воронезькій і Курській областях.

Крім того, 1 квітня під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів. Це підприємство - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

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