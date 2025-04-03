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У Петрозаводську загорівся суднобудівний завод: деталі та перші кадри

Фото: у Петрозаводську загорівся суднобудівний завод 3 квітня (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Пожежа сталася на суднобудівному заводі в Петрозаводську (Росія) у четвер, 3 квітня. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Петрозаводська і Карелії".

Так, як зазначається, надходять безліч повідомлень про пожежу на підприємстві, розташованому на вулиці Ригачина.

Люди пишуть про велику кількість пожежних машин і присутність карет швидкої допомоги.

Як повідомляють свідки, полум'я розгорілося в новому цеху Онезького суднобудівно-судноремонтного заводу.

"За непідтвердженими даними, могли постраждати два зварювальники", - пише видання.

Як уточнюється, за попередніми даними, причиною пожежі став вибух газового балона, через який почалося подальше загоряння. На місці працюють екстрені служби.

В епіцентрі вибуху було двоє зварювальників, обидва зараз перебувають у важкому стані. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох.
 

 

Пожежа сталася на суднобудівному заводі в Петрозаводську 3 квітня (росЗМІ)

Пожежі на заводах у Росії

У Росії постійно стаються пожежі на заводах, зокрема на НПЗ і тих, які пов'язані з військово-промисловим комплексом країни-агресора.

Наприклад, у ніч на 9 березня в кількох регіонах РФ прогриміли вибухи і працювали сили ППО. Під атаку дронів, попередньо, тоді потрапили завод, комбінат і нафтовий об'єкт у Рязанській, Липецькій, Воронезькій і Курській областях.

Крім того, 1 квітня під Москвою спалахнула сильна пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів. Це підприємство - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

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