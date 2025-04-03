В Петрозаводске загорелся судостроительный завод: детали и первые кадры

Пожары на заводах в России

В России постоянно происходят пожары на заводаах, в частности на НПЗ и тех, которые связаны с военно-промышленным комплексом страны-агрессора.

Например, в ночь на 9 марта в нескольких регионах РФ прогремели взрывы и работали силы ПВО. Под атаку дронов, предварительно, тогда попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

Кроме того, 1 апреля под Москвой вспыхнул сильный пожар на заводе электроизоляционных материалов. Это предприятие - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

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