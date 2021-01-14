Петровский квартал отзывы и награды привлекли нового инвестора для развития ЖК от NOVBUD

Известный масштабный киевский застройщик NOVBUD заинтересовал и привлек крупного инвестора для ускорения строительства и сдачи в эксплуатацию новых жилых секций и улучшения инфраструктуры в жилом комплексе Петровский квартал.

Как нам стало известно, NOVBUD планирует сдачу и полноценный запуск сразу нескольких линий в 2021 году, а также старт строительства новых домов и объектов инфраструктуры. В ближайшем будущем в планах застройщика стоит стройка государственных учебных и развивающих учреждений, на что уже есть достаточно большой запрос, если изучить отзывы о Петровском квартале в интернете.

Петровский квартал располагается в селе Святопетровское, что рядом c Киевом и занимает площадь в 56 гектаров. Этот район считается экологически чистым и потому привлекает множество инвесторов для покупки квартиры здесь. Но это далеко не единственное преимущество данного жилого комплекса.

На сегодняшний день Петровский квартал заслуженно считается одним из крупнейших жилых комплексов в Украине и в настоящий момент состоит из 78 домов. У данного ЖК уже есть своя история, которая берет начало еще с 2011 года, когда был вырыт первый котлован. Но на этом останавливаться никто не планирует. В плане проекта жилого комплекса заложено строительство 130 домов, а это около 8500 квартир. В итоге Петровский квартал станет практически в 2 раза больше и максимально приблизиться к своей концепции «город в городе».

Инфраструктура жилого комплекса продумана настолько, что жителям практически не нужно покидать его пределы - здесь есть все необходимое. А совсем недавно стало известно, что застройщик NOVBUD планирует запуск государственного детского сада, который ждут очень многие. Кроме этого, на территории ЖК уже сейчас есть 3 частных садика и школа, развивающие центры для детей, обустроены 11 зон отдыха, работает множество магазинов, кафе, салонов красоты и медицинских учреждений.

Здесь дружественная атмосфера, царит уют и комфорт. В ЖК регулярно проводятся анимационные мероприятия для отдыха всей семьей, что очень нравиться его жителям.

Петровский квартал отзывы о NOVBUD

НОВБУД - это масштабный застройщик в Киеве, который работает на рынке уже почти 14 лет. В настоящий момент компания ведет 5 проектов, один из которых – Петровский квартал. Он принес застройщику уже множество наград за концепцию и реализацию, благодаря чему девелопер заслужил признание и уважение в строительной сфере.

Дальнейшие планы застройщика и реализованные проекты привлекают новых крупных инвесторов, которые в итоге повлияют на скорость сдачи объектов и заселение жителей.