Петрівський квартал відгуки та нагороди привернули увагу нового інвестора для розвитку ЖК від NOVBUD

Відомий масштабний київський забудовник NOVBUD зацікавив і привернув увагу потужного інвестора для прискорення будівництва та здачі в експлуатацію нових житлових секцій, а також для поліпшення інфраструктури в житловому комплексі Петрівський квартал.

Як нам стало відомо, NOVBUD планує здачу та повноцінний запуск відразу декількох ліній у 2021 році, а також старт створення нових будинків і об'єктів інфраструктури. У найближчому майбутньому в планах забудовника стоїть будівництво державних навчальних і розвиваючих установ, на що вже є досить великий запит, якщо вивчити відгуки про даний ЖК в інтернеті.

Петрівський квартал розташовується в селі Святопетрівське, що поруч з Києвом і займає площу в 56 гектарів. Цей район вважається екологічно чистим і тому приваблює багатьох інвесторів для купівлі квартири тут. Але це далеко не єдина перевага даного житлового комплексу.

На сьогоднішній день Петрівський квартал заслужено вважається одним із найбільших житлових комплексів в Україні, наразі він складається з 78 будинків. У даного ЖК вже є своя історія, яка бере початок ще з 2011 року, коли був виритий перший котлован. Але на цьому девелопер не зупиняється. У плані проєкту житлового комплексу закладено будівництво 130 будинків, а це близько 8500 квартир. У підсумку Петрівський квартал стане практично в 2 рази більшим і максимально наблизиться до своєї концепції «місто в місті».

Інфраструктура житлового комплексу продумана настільки, що мешканцям практично не потрібно залишати його межі - тут є все необхідне. А зовсім нещодавно стало відомо, що забудовник NOVBUD планує запуск державного дитячого садочка, на який багато хто чекає. Крім цього, на території ЖК вже зараз є 3 приватних дитсадки і школа, розвиваючі центри для дітей, облаштовані 11 зон відпочинку, працює багато магазинів, кафе, салонів краси та медичних установ.

Тут дружня атмосфера, панує затишок і комфорт. У ЖК регулярно проводяться анімаційні заходи для відпочинку всієї сім'ї, що дуже подобатися його мешканцям.

Петрівський квартал відгуки про NOVBUD

НОВБУД - це масштабний забудовник Києва, який працює на ринку вже майже 14 років. На даний момент компанія веде 5 проєктів, один з яких - Петрівський квартал. Він приніс своєму девелоперу вже чимало нагород за концепцію і реалізацію, завдяки чому забудовник отримав визнання і повагу у будівельній сфері.

Подальші плани NOVBUD і реалізовані проєкти залучають нових великих інвесторів, які в підсумку вплинуть на швидкість здачі об'єктів і заселення мешканців.