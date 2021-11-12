В Петропавловке Днепропетровской области школьникам строят новый стадион

Учащиеся лицея №2 в Петропавловке Днепропетровской области смогут заниматься спортом на современном стадионе, который создают для них по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко.
"Модерновой школе - современный стадион. Сначала осовременили учебный корпус. После взялись за спортивную зону во дворе. Там обустраиваем несколько футбольных полей и площадок", - рассказал Резниченко.
В лицее, недавно полностью отремонтированном, учится 600 детей. До этого им приходилось играть в футбол и волейбол на бывшем стадионе, от которого почти ничего не осталось.
Новый строят фактически с нуля. Здесь появится большое и малое футбольные поля, площадки для занятий волейболом, теннисом и баскетболом, а также беговые дорожки, полоса препятствий и зона для прыжков. Все - с безопасным покрытием. На футбольном поле будет искусственный газон, под который засыпают слои песка и резиновой крошки.
Ожидается, что, кроме учащихся лицея, на новом стадионе будут тренироваться и воспитанники местной спортшколы.
Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщал, что в Софиевке начали реконструкцию 60-летнего стадиона, принадлежащего местной ДЮСШ.