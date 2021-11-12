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У Петропавлівці Дніпропетровської області школярам будують новий стадіон

Автор: Наталія Гурковська

Учні ліцею №2 у Петропавлівці Дніпропетровської області зможуть займатися спортом на сучасному стадіоні, який створюють для них за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Модерновій школі - сучасний стадіон. Спочатку осучаснили навчальний корпус. Після взялися за спортивну зону на подвір’ї. Там облаштовуємо декілька футбольних полів та майданчиків", - розповів Резніченко.

У ліцеї, який нещодавно повністю відремонтували, навчається 600 дітей. Досі їм доводилось грати у футбол та волейбол на колишньому стадіоні, від якого майже нічого не залишилось.

Новий будують фактично "з нуля". Тут з’явиться велике і мале футбольне поле, майданчики для занять волейболом, тенісом і баскетболом, а також бігові доріжки, смуга перешкод та зона для стрибків. Все - з безпечним покриттям. Футбольне поле матиме штучний газон, під який засипають шари піску та гумової крихти.

Очікується, що, крім учнів ліцею, на новому стадіоні тренуватимуться і вихованці місцевої спортшколи.

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомляв, що в Софіївці почали реконструкцію 60-річного стадіону, який належить місцевій ДЮСШ.

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Велике будівництво