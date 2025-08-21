Петро Котін залишає Енергоатом: хто тепер очолить компанію

Заяву Петра Котіна про завершення повноважень на посаді в.о. голови правління схвалила наглядова рада "Енергоатома". Його тимчасово замінить гендиректор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Окрім того, як зазначається, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

"Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні", - сказано у заяві.

Що відомо про Петра Котіна

Петро Котін - інженер-атомник, який понад чотири роки очолював "Енергоатом". У 2020 році його призначили виконувачем обов’язків президента компанії, а вже 31 травня 2022 року Кабінет Міністрів офіційно затвердив його на посаді президента державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

У січні 2024 року НАЗК почало перевірку стилю життя Котіна. Поштовхом стало журналістське розслідування, у якому йшлося про те, що у 2023 році він оселився в елітному будинку, вартість якого оцінюють у близько 7 мільйонів гривень. Офіційно нерухомість записана на тещу Котіна, котра, за даними журналістів, не мала необхідних доходів для такої покупки.

Хто такий Павло Ковтонюк

Він народився 5 січня 1953 року в селі Стрілки на Львівщині. У 1976 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "інженер-електрик".

Його трудова діяльність нерозривно пов’язана з Рівненською АЕС. З 1977 року він працював інженером електроцеху, а вже за рік очолив зміну. У 1981-му став керівником цеху налагодження та випробування обладнання, а згодом - старшим інженером управління реакторним блоком. Протягом 2001-2008 років обіймав посади заступника головного інженера, головного технолога та заступника з технології й інжинірингу.

Наприкінці 2008 року Ковтонюк став першим заступником гендиректора, у червні 2022 року його призначили виконуючим обов’язки, а згодом - генеральним директором Рівненської АЕС.

Він одружений та має двох дітей.