Петро Котін залишає Енергоатом: хто тепер очолить компанію

Україна, Четвер 21 серпня 2025 13:59
Петро Котін залишає Енергоатом: хто тепер очолить компанію Фото: Петро Котін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Заяву Петра Котіна про завершення повноважень на посаді в.о. голови правління схвалила наглядова рада "Енергоатома". Його тимчасово замінить гендиректор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Наглядова рада також повідомляє, що незабаром розпочне конкурсний відбір на посаду постійного голови правління, а також на всі інші поточні посади в правлінні", - сказано у заяві.

Окрім того, як зазначається, запропоновано створити три нові ключові посади: головного операційного директора (COO), віцепрезидента з питань управління та етики, а також віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Наглядова рада пояснила, що нові ролі допоможуть компанії відповідати сучасним викликам, підвищити прозорість та впроваджувати найкращі практики управління.

Що відомо про Петра Котіна

Петро Котін - інженер-атомник, який понад чотири роки очолював "Енергоатом". У 2020 році його призначили виконувачем обов’язків президента компанії, а вже 31 травня 2022 року Кабінет Міністрів офіційно затвердив його на посаді президента державного підприємства "НАЕК "Енергоатом".

У січні 2024 року НАЗК почало перевірку стилю життя Котіна. Поштовхом стало журналістське розслідування, у якому йшлося про те, що у 2023 році він оселився в елітному будинку, вартість якого оцінюють у близько 7 мільйонів гривень. Офіційно нерухомість записана на тещу Котіна, котра, за даними журналістів, не мала необхідних доходів для такої покупки.

Хто такий Павло Ковтонюк

Він народився 5 січня 1953 року в селі Стрілки на Львівщині. У 1976 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "інженер-електрик".

Його трудова діяльність нерозривно пов’язана з Рівненською АЕС. З 1977 року він працював інженером електроцеху, а вже за рік очолив зміну. У 1981-му став керівником цеху налагодження та випробування обладнання, а згодом - старшим інженером управління реакторним блоком. Протягом 2001-2008 років обіймав посади заступника головного інженера, головного технолога та заступника з технології й інжинірингу.

Наприкінці 2008 року Ковтонюк став першим заступником гендиректора, у червні 2022 року його призначили виконуючим обов’язки, а згодом - генеральним директором Рівненської АЕС.

Він одружений та має двох дітей.

