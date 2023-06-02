Петрівська: більше 450 киян з інвалідністю зі слуху отримали смарт-годинники

"Сьогодні, в умовах воєнного стану, постійних ракетних обстрілів та атак дронами, надзвичайно важливим є питання оповіщення осіб з інвалідністю зі слуху. Бо ці люди не чують ані сирен, ані сигналів телефонного додатку. І в Україні було декілька жахливих випадків, коли після ракетного удару по житлових будинках загинули люди з порушеннями слуху. Вони не пішли в укриття, чи в більш безпечне місце в помешканні, бо не чули сигналу тривоги. І сьогодні за допомогою німецько-українського фонду “Help Ukraine” ми забезпечимо киян з інвалідністю зі слуху смарт-годинниками, які допоможуть їм вчасно реагувати на оголошення повітряної тривоги", - заявив Кличко.

Як повідомила Леся Петрівська, кожен такий пристрій має функцію вібросигналу та допоможе вчасно отримувати сигнал про початок повітряної тривоги та відбій.

За її даними, у Києві зареєстровано близько 5 000 осіб з порушеннями слуху. Близько 400 із них з перших днів повномасштабного вторгнення залишаються в місті. Окрім киян смарт-годинники отримали також люди з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у столиці.