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Петривская: более 450 киевлян с инвалидностью по слуху получили смарт-часы

Фото: более 450 киевлян с инвалидностью по слуху получили смарт-часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Уполномоченный Киевского городского совета по правам лиц с инвалидностью Леся Петровская и мэр Киева Виталий Кличко вручили киевлянам с инвалидностью по слухам смарт-часы, которые позволят им вовремя реагировать на объявление воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook уполномоченного КМР по правам лиц с инвалидностью Лесю Петривскую.

"Сегодня, в условиях военного положения, постоянных ракетных обстрелов и атак дронами, чрезвычайно важен вопрос оповещения лиц с инвалидностью по слуху. Потому что эти люди не слышат ни сирен, ни сигналов телефонного приложения. И в Украине было несколько ужасных случаев, когда после ракетного удара по жилым домам погибли люди с нарушениями слуха. Они не пошли в укрытие или в более безопасное место в доме, потому что не слышали сигнала тревоги. И сегодня с помощью немецко-украинского фонда "Help Ukraine" мы обеспечим киевлян с инвалидностью по слуху смарт-часами, которые помогут им вовремя реагировать на объявление воздушной тревоги", - заявил Кличко.

Как сообщила Леся Петривская, каждое такое устройство имеет функцию вибросигнала и поможет вовремя получать сигнал о начале воздушной тревоги и отбое.

По ее данным, в Киеве зарегистрировано около 5000 человек с нарушениями слуха. Около 400 из них с первых дней полномасштабного вторжения остаются в городе. Кроме киевлян, смарт-часы получили также люди с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих в столице.

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Киев