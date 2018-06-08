Петренко рассказал об изменениях ко второму чтению в проект об ответственности за неуплату алиментов

По словам министра, учтены замечания нардепов, озвученные на комитете

Министр юстиции Павел Петренко рассказал об изменениях в законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание". Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы приняли разумные и конструктивные замечания депутатов, которые рассмотрели во время подготовки законопроекта 8296 ко второму чтению в комитетах позавчера", - отметил министр.

Ми прийняли слушні та конструктивні зауваження депутатів, які розглянули під час підготовки Законопроекту 8296 до другого читання у комітетах позавчора.



Кілька ключових змін, які внесені до законопроекту.#ЧужихДітейНеБуває #МінЮст #MinJust4U #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/qaFk99urja — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 8, 2018

Он озвучил несколько ключевых изменений, внесенных в законопроект. В частности, в первом блоке предусмотрены санкции к тому из родителей, который тратит полученные средства не на потребности ребенка. Также добросовестный плательщик получает дополнительные гарантии реализации своего права видеться с ребенком и участвовать в его воспитании.

Петренко отметил, что второй блок учтенных предложений касается вопросов выезда за границу. Так, родитель, проживающий с ребенком, несет полный спектр обязанностей опекуна и может выезжать с ребенком за границу без разрешения второго родителя на краткосрочное время. Вместе с тем право выехать ненадолго за пределы Украины с ребенком получит тот из родителей, который не проживает с ребенком, но только при условии, что он является добросовестным плательщиком алиментов.

Напомним, 15 мая депутаты ВР поддержали за основу в первом чтении законопроект №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".