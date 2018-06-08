Петренко розповів про зміни до другого читання у проект про відповідальність за несплату аліментів

За словами міністра, враховано зауваження нардепів, озвучені на комітеті

Міністр юстиції Павло Петренко розповів про зміни в законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання". Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Ми прийняли слушні та конструктивні зауваження депутатів, які розглянули під час підготовки законопроекту 8296 до другого читання у комітетах позавчора", - зазначив міністр.

Ми прийняли слушні та конструктивні зауваження депутатів, які розглянули під час підготовки Законопроекту 8296 до другого читання у комітетах позавчора.



Кілька ключових змін, які внесені до законопроекту.#ЧужихДітейНеБуває #МінЮст #MinJust4U #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/qaFk99urja — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 8, 2018

Він озвучив кілька ключових змін, які внесені до законопроекту. Зокрема, у першому блоці передбачені санкції до того з батьків, котрий витрачає отримані кошти не на потреби дитини. Також добросовісний платник отримує додаткові гарантії реалізації свого права бачитися з дитиною та брати участь у її вихованні.

Петренко зазначив, що другий блок врахованих пропозицій стосується питань виїзду за кордон. Так, той з батьків, який проживає з дитиною, несе повний спектр обов'язків опікуна і може виїжджати з дитиною за кордон без дозволу другого з батьків на короткострокий термін. Разом з тим право виїхати ненадовго за межі України з дитиною отримає той з батьків, який не проживає з дитиною, але лише за умови, коли він є добросовісним платником аліментів.

Нагадаємо, 15 травня депутати ВР підтримали за основу в першому читанні законопроект №8296 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".