Петраков не заявил Ярмоленко и еще 3 звезды сборной Украины на матч с Ирландией

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 23 исполнителя в список заявленных на матч. Александр Петраков отсеял четырех звезд, отыгравших матчи с Шотландией и Уэльсом в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

Против сборной Ирландии не сыграет дуэт травмированных – голкипер Георгий Бущан и хавбек Тарас Степаненко. Дополнительный отдых получили вингер Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук.

Официальная заявка национальной команды на матч Ирландия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Валерий Бондарь, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Александр Пихаленок, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Даниил Сикан, 11. Артем Довбик

Матч Ирландия – Украина состоится в Дублине 8 июня на арене "Авива". Начало поединка в 21:45 по Киеву. В параллельной встрече группы B1 шотландцы примут сборную Армении.