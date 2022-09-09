Петраков вызвал в сборную Украины новых игроков вместо травмированных звезд "Динамо"

К вынужденным кадровым изменениям перед матчами Лиги наций прибег главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Национальная команда потеряла Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал в ряды сборной трех исполнителей. Они заменят в команде двух звезд киевского "Динамо".

Вместо травмировавшего колено голкипера Бущана Петраков взял в сборную Украины сразу двух вратарей – Анатолия Трубина из "Шахтера" и Евгения Волынца ("Колос"). Также из резервного списка в основной переведен хавбек французского "Бордо" Даниил Игнатенко.

Последний призван заменить в составе "сине-желтых" Шапаренко. Полузащитник "Динамо" получил тяжелую травму в Лиге Европы против "Фенербахче". У него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Восстановление Шапаренко будет продолжаться ориентировочно 6 месяцев.

Сборная Украины начнет тренировочный сбор 16 сентября. К поединкам Лиги наций украинцы будут готовиться в Варшаве. Оттуда подопечные Петракова улетят в Глазго, где 21 сентября сыграют против сборной Шотландии.