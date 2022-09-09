Петраков вызвал в сборную Украины новых игроков вместо травмированных звезд "Динамо"
К вынужденным кадровым изменениям перед матчами Лиги наций прибег главный тренер сборной Украины Александр Петраков. Национальная команда потеряла Георгия Бущана и Николая Шапаренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал в ряды сборной трех исполнителей. Они заменят в команде двух звезд киевского "Динамо".
Вместо травмировавшего колено голкипера Бущана Петраков взял в сборную Украины сразу двух вратарей – Анатолия Трубина из "Шахтера" и Евгения Волынца ("Колос"). Также из резервного списка в основной переведен хавбек французского "Бордо" Даниил Игнатенко.
Последний призван заменить в составе "сине-желтых" Шапаренко. Полузащитник "Динамо" получил тяжелую травму в Лиге Европы против "Фенербахче". У него диагностировали разрыв крестообразной связки колена. Восстановление Шапаренко будет продолжаться ориентировочно 6 месяцев.
Сборная Украины начнет тренировочный сбор 16 сентября. К поединкам Лиги наций украинцы будут готовиться в Варшаве. Оттуда подопечные Петракова улетят в Глазго, где 21 сентября сыграют против сборной Шотландии.
К слову, футбольная сборная Украины сохранила место в топ-30 рейтинге ФИФА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.