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Петраков викликав до збірної України нових гравців замість травмованих зірок "Динамо"

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 18:26
Петраков викликав до збірної України нових гравців замість травмованих зірок "Динамо" Фото: Олександр Петраков зіткнувся з кадровими проблемами (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

До вимушених кадрових змін перед матчами Ліги націй вдався головний тренер збірної України Олександр Петраков. Національна команда втратила Георгія Бущана та Миколу Шапаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав до лав збірної трьох виконавців. Вони замінять у команді двох зірок київського "Динамо".

Замість голкіпера Бущана, який травмував коліно, Петраков узяв до збірної України відразу двох воротарів – Анатолія Трубіна з "Шахтаря" і Євгена Волинця ("Колос"). Також із резервного списку до основного переведений хавбек французького "Бордо" Данило Ігнатенко.

Останній покликаний замінити в складі "синьо-жовтих" Шапаренка. Півзахисник "Динамо" зазнав важкої травми в Лізі Європи проти "Фенербахче". У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Відновлення Шапаренка триватиме орієнтовно 6 місяців.

Збірна України розпочне тренувальний збір 16 вересня. До поєдинків Ліги націй українці готуватимуться у Варшаві. Звідти підопічні Петракова полетять до Глазго, де 21 вересня зіграють проти збірної Шотландії.

До слова, футбольна збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

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