Петраков викликав до збірної України нових гравців замість травмованих зірок "Динамо"

До вимушених кадрових змін перед матчами Ліги націй вдався головний тренер збірної України Олександр Петраков. Національна команда втратила Георгія Бущана та Миколу Шапаренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав до лав збірної трьох виконавців. Вони замінять у команді двох зірок київського "Динамо".

Замість голкіпера Бущана, який травмував коліно, Петраков узяв до збірної України відразу двох воротарів – Анатолія Трубіна з "Шахтаря" і Євгена Волинця ("Колос"). Також із резервного списку до основного переведений хавбек французького "Бордо" Данило Ігнатенко.

Останній покликаний замінити в складі "синьо-жовтих" Шапаренка. Півзахисник "Динамо" зазнав важкої травми в Лізі Європи проти "Фенербахче". У нього діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Відновлення Шапаренка триватиме орієнтовно 6 місяців.

Збірна України розпочне тренувальний збір 16 вересня. До поєдинків Ліги націй українці готуватимуться у Варшаві. Звідти підопічні Петракова полетять до Глазго, де 21 вересня зіграють проти збірної Шотландії.