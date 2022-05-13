Петраков вызвал 10 легионеров в сборную Украины на матч плей-офф отбора к ЧМ-2022

Десять исполнителей из европейских чемпионатов получили вызов в лагерь национальной команды Украины перед поединком полуфинала плей-офф квалификации в Мундиаль-2022 против Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Александром Петраковым определился, кого из легионеров пригласить в сборную перед плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022. В список попали 10 исполнителей.

В лагерь национальной команды поедут: вратарь Андрей Лунин ("Реал"), защитники Виталий Миколенко ("Эвертон"), Эдуард Соболь ("Брюгге") и Тарас Качараба ("Славия" Прага), полузащитники Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм") , Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Аталанта") и Александр Зубков ("Ференцварош"), а также нападающие Роман Яремчук ("Бенфика") и Даниил Сикан ("Ганза").

Первыми на тренировочный сбор в Словению приедут Яремчук, Сикан, Качараба и Зубков (16 мая). Остальные легионеры приедут 23 мая. Исключение – резервный голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Королевский клуб 28 мая сыграет в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

УЕФА назначил матч Шотландия – Украина на 1 июня. Поединок состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Победитель пары выйдет в финал квалификации, где своего соперника уже ждет сборная Уэльса.