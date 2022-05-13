Петраков викликав 10 легіонерів до збірної України на матч плей-офф відбору до ЧС-2022

Десять виконавців із європейських чемпіонатів отримали виклик до табору національної команди України перед поєдинком півфіналу плей-офф кваліфікації до Мундіалю-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Олександром Петраковим визначився, кого з легіонерів запросити до збірної перед плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022. У список потрапили 10 виконавців.

У табір національної команди поїдуть: воротар Андрій Лунін ("Реал"), оборонці Віталій Миколенко ("Евертон"), Едуард Соболь ("Брюгге") і Тарас Качараба ("Славія" Прага), півзахисники Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Руслан Маліновський ("Аталанта") та Олександр Зубков ("Ференцварош"), а також нападники Роман Яремчук ("Бенфіка") та Данило Сікан ("Ганза").

Першими на тренувальний збір у Словенії приїдуть Яремчук, Сікан, Качараба та Зубков (16 травня). Решта легіонерів приїде 23 травня. Виняток – резервний голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Королівський клуб 28 травня гратиме у фіналі Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

УЄФА призначив матч Шотландія – Україна на 1 червня. Поєдинок відбудеться у Глазго на стадіоні "Гемпден Парк". Переможець пари вийде до фіналу кваліфікації, де свого суперника вже чекає збірна Уельсу.