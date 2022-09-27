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Петраков вніс одну зміну в заявку збірної України на матч із Шотландією

Фото: Олександр Петраков розраховує на 23-х футболістів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

З'явилася офіційна заявка збірної України на поєдинок 6-го туру Ліги націй УЄФА проти шотландців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня в Польщі. Поєдинок прийме стадіон "Краковія" у Кракові. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Тренерський штаб "синьо-жовтих" заявив на матч усіх виконавців, які перебувають у таборі національної команди. Шанс дебютувати в складі збірної України може отримати центрбек "Дніпра-1" Едуард Сарапій. Він замінив у заявці Сергія Сидорчука, який пропустить поєдинок через дискваліфікацію.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Шотландія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Євген Волинець, 12. Андрій Лунін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Едуард Сарапій, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Напередодні Стів Кларк оголосив про значні кадрові проблеми збірної Шотландії. До низки травмованих футболістів додалися хвороби основних нападників – Адамса та Дайкса. Вони підхопили вірус.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних України та Шотландії в рамках Ліги націй.

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