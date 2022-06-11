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Петраков вернул звезд сборной Украины в заявку на Армению

Фото: Александр Петраков (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок 3-го тура Лиги наций УЕФА против армян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 23 исполнителя в список заявленных на матч. Александр Петраков отцепил двух лишних из обоймы национальной команды.

Против Армении не сыграют простудившиеся защитники Александр Сирота и Эдуард Соболь. В свою очередь травмированные Георгий Бущан и Тарас Степаненко уже покинули лагерь сборной.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Армения (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Андрей Лунин, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 19. Даниил Сикан

Матч Украина – Армения состоится в Лодзе 11 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени. В другом же матче квартета B1 Ирландия примет шотландцев.

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Армении в Лиге наций 2022/23.

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