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Петраков пояснив деталі контракту зі збірною України: майбутнє тренера в руках Шотландії

Фото: Олександр Петраков (ліворуч) ризикує втратити посаду в збірній (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков перед вирішальним матчем у Дивізіоні B Ліги націй проти шотландців зізнався, що не вів перемовини з Українською асоціацією футболу щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

65-річний фахівець натякнув, що його майбутнє на чолі "синьо-жовтих" залежить від результату двобою з британцями. Нічия або поразка зі збірною Шотландії, найімовірніше, залишить тренера без роботи.

"Жодних перемовин немає. Завтра гра, після неї все дізнаєтеся. Це запитання до президента УАФ", – коротко пояснив ситуацію з контрактом сам Петраков.

Окрім того, керманич збірної України зізнався, що ритм роботи в національній команді доволі енергозатратний. Окрім того, посада головного тренера "синьо-жовтих" робить відповідальним перед усією футбольною спільнотою.

"Тут одна гра вартує 10-ти ігор внутрішнього чемпіонату. Коли повертаюся додому після поєдинків, то відчуваю дуже сильну втому, проте відходжу за три-чотири дні. Матч національної збірної – це дуже серйозний рівень і дуже велика відповідальність", – додав фахівець.

Матч Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня в Польщі. Поєдинок прийме стадіон "Краковія" у Кракові. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом. Переможець матчу вийде до Дивізіону A Ліги націй. Нічия дасть путівку шотландцям.

До слова, українська збірна розгромила Вірменію на виїзді та набрала 10 очок у групі Ліги націй.

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