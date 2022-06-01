UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Петраков отсеял трех футболистов сборной Украины на матч с Шотландией

Фото: Александр Петраков (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против шотландцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 23 исполнителя, которые смогут сыграть против сборной Шотландии. В список не попали только восстановившийся после повреждения защитник киевского "Динамо" Денис Попов, а также кипер мадридского "Реала" Андрей Лунин и форвард немецкой "Ганзы" Даниил Сикан.

Официальная заявка национальной команды на матч Шотландия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку чемпионата мира в Катаре ждет сборная Уэльса.

Ранее стало известно, где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах. Старт поединка запланирован 1 июня в 21:45. Кроме того, ведущие букмекеры сделали прогноз на встречу "Тартановой армии" со сборной Украины.

Напомним, что ранее подготовили анонс поединка Шотландии и Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧМ-2022Футбол