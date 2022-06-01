Петраков отсеял трех футболистов сборной Украины на матч с Шотландией

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 23 исполнителя, которые смогут сыграть против сборной Шотландии. В список не попали только восстановившийся после повреждения защитник киевского "Динамо" Денис Попов, а также кипер мадридского "Реала" Андрей Лунин и форвард немецкой "Ганзы" Даниил Сикан.

Официальная заявка национальной команды на матч Шотландия – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сирота, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Тарас Качараба, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 20. Зубков, 21. Александр Караваев

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Победитель противостояния Шотландии и Украины выйдет в финал плей-офф квалификации на Мундиаль. Там своего соперника в борьбе за последнюю путевку чемпионата мира в Катаре ждет сборная Уэльса.

Ранее стало известно, где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах. Старт поединка запланирован 1 июня в 21:45. Кроме того, ведущие букмекеры сделали прогноз на встречу "Тартановой армии" со сборной Украины.