Петраков довызвал в сборную Украины легионера из Европы

Накануне лагерь сине-желтых пополнился дебютантом. Хавбек, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", получил британскую визу и присоединился к команде Александра Петракова.

Игнатенко хорошо себя проявил во второй половине сезона, выступая за "Бордо" на правах аренды. Украинец не смог в одиночку спасти жирондинцев от вылета из Лиги 1, но стал важным элементом основы падшего гранда Франции.

В активе Игнатенко 11 матчей во французском первенстве, в которых отдал 3 результативных передачи. В первой половине сезона он успел провести 15 поединков во всех турнирах за СК "Днепр-1", в которых оформил 3 гола.

Финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 Уэльс – Украина состоится в Кардиффе 5 июня. Кроме того, Игнатенко может принять участие в матчах Лиги наций: Ирландия – Украина (8 июня), Украина – Армения (11 июня) или Украина – Ирландия (14 июня).