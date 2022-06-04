RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Петраков довикликав у збірну України легіонера з Європи

Фото: Данило Ігнатенко (facebook.com/girondins)
Автор: Антон Федорців

Дебютний виклик до національної команди України перед фіналом плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Уельсу отримав півзахисник французького "Бордо" Данило Ігнатенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Напередодні табір "синьо-жовтих" поповнився дебютантом. Хавбек, права на якого належать донецькому "Шахтарю", отримав британську візу та приєднався до команди Олександра Петракова.

Ігнатенко добре себе проявив у другій половині сезону, виступаючи за "Бордо" на правах оренди. Українець не зміг самотужки врятувати жирондинців від вильоту з Ліги 1, але став важливим елементом основи занепалого гранда Франції.

В активі Ігнатенка 11 матчів у французькій першості, в яких віддав 3 результативні передачі. У першій половині сезону він встиг провести 15 поєдинків у всіх турнірах за СК "Дніпро-1", в яких оформив 3 голи.

Фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі 5 червня. Окрім того, Ігнатенко може взяти участь у матчах Ліги націй: Ірландія – Україна (8 червня), Україна – Вірменія (11 червня) або Україна – Ірландія (14 червня).

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 між Уельсом і Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧМ-2022Футбол