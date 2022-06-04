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Петраков довызвал в сборную Украины легионера из Европы

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Кардифф, Суббота 04 июня 2022 10:17
Петраков довызвал в сборную Украины легионера из Европы Фото: Даниил Игнатенко (facebook.com/girondins)
Автор: Антон Федорцив

Дебютный вызов в национальную команду Украины перед финалом плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Уэльса получил полузащитник французского "Бордо" Даниил Игнатенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Накануне лагерь сине-желтых пополнился дебютантом. Хавбек, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", получил британскую визу и присоединился к команде Александра Петракова.

Игнатенко хорошо себя проявил во второй половине сезона, выступая за "Бордо" на правах аренды. Украинец не смог в одиночку спасти жирондинцев от вылета из Лиги 1, но стал важным элементом основы падшего гранда Франции.

В активе Игнатенко 11 матчей во французском первенстве, в которых отдал 3 результативных передачи. В первой половине сезона он успел провести 15 поединков во всех турнирах за СК "Днепр-1", в которых оформил 3 гола.

Финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 Уэльс – Украина состоится в Кардиффе 5 июня. Кроме того, Игнатенко может принять участие в матчах Лиги наций: Ирландия – Украина (8 июня), Украина – Армения (11 июня) или Украина – Ирландия (14 июня).

К слову, ведущие букмекеры определили коэффициенты на финал плей-офф отбора к ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

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