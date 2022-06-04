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Петраков довикликав у збірну України легіонера з Європи

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Кардіфф, Субота 04 червня 2022 10:17
Петраков довикликав у збірну України легіонера з Європи Фото: Данило Ігнатенко (facebook.com/girondins)
Автор: Антон Федорців

Дебютний виклик до національної команди України перед фіналом плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Уельсу отримав півзахисник французького "Бордо" Данило Ігнатенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Напередодні табір "синьо-жовтих" поповнився дебютантом. Хавбек, права на якого належать донецькому "Шахтарю", отримав британську візу та приєднався до команди Олександра Петракова.

Ігнатенко добре себе проявив у другій половині сезону, виступаючи за "Бордо" на правах оренди. Українець не зміг самотужки врятувати жирондинців від вильоту з Ліги 1, але став важливим елементом основи занепалого гранда Франції.

В активі Ігнатенка 11 матчів у французькій першості, в яких віддав 3 результативні передачі. У першій половині сезону він встиг провести 15 поєдинків у всіх турнірах за СК "Дніпро-1", в яких оформив 3 голи.

Фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 Уельс – Україна відбудеться в Кардіффі 5 червня. Окрім того, Ігнатенко може взяти участь у матчах Ліги націй: Ірландія – Україна (8 червня), Україна – Вірменія (11 червня) або Україна – Ірландія (14 червня).

До слова, провідні букмекери визначили коефіцієнти на фінал плей-офф відбору до ЧС-2022 між Уельсом і Україною.

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