Четырехкратный чемпион Англии Дрогба завершил карьеру футболиста

Фото: Дидье Дрогба (chelseafc.com)

Легенда "Челси" повесил бутсы на гвоздь

Легендарный ивуарийский нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба завершил карьеру профессионального игрока. Об этом сообщает Sky Sports.

40-летний футболист объявил об этом после финала плей-офф USL (второй дивизион США, - ред.), в котором его "Финикс Райзинг" уступил "Луисвиллю" со счетом 0:1. За "Финикс" Дрогба выступал с 2017 года, в котором он также является совладельцем.

В составе "Челси" Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов. С 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.

В течение карьеры Дрогба выступал также за клубы "Ле Ман", "Генгам", "Марсель", "Шанхай Шеньхуа", "Галатасарай", "Монреаль Импакт".