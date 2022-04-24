"Петляет как может". Лукашенко уже ведет переговоры с Западом, - Арестович

По данным украинской стороны, лидер белорусского режима Александр Лукашенко уже ведет сепаратные переговоры с Западом. То есть без согласия российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича для издания "Медуза" .

"Беларусь пытались втянуть в войну очень активно. Лукашенко петляет как может - и, по нашим данным, активно ведет сепаратные переговоры с Западом. Нам и белорусская оппозиция об этом говорит, и западная разведка", - отметил он.

По его словам, использование белорусских аэродромов, железной дороги и баз снабжение в войне России против Украины, а также запуски ракет, полеты авиации и наступление войск - это военная агрессия.

"Но мы специально не ставили этот вопрос, потому что мы понимаем саму Беларусь и очень четко разделяем белорусский народ и белорусские власти. А то, что белорусский народ был против, мы видели. Сейчас белорусскую территорию используют уже очень мало, практически не используют", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что белорусские партизаны сумели испортить железнодорожную сеть.

"Реально испортили, и реально очень сильно усложнили жизнь российским войскам. А Лукашенко сумел отпетлять. И за белорусскую территорию можно больше не волноваться", - отметил он.