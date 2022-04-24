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"Петляє як може". Лукашенко вже веде переговори із Заходом, - Арестович

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 13:52
"Петляє як може". Лукашенко вже веде переговори із Заходом, - Арестович Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Олександр Мороз

За даними української сторони, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже веде сепаратні переговори із Заходом. Тобто без згоди російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича для видання "Медуза".

"Білорусь намагалися втягнути у війну дуже активно. Лукашенко петляє як може - і, за нашими даними, активно веде сепаратні переговори із Заходом. Нам і білоруська опозиція про це говорить, і західна розвідка", - зазначив він.

За його словами, використання білоруських аеродромів, залізниці і баз постачання у війні Росії проти України, а також запуски ракет, польоти авіації та наступ військ - це військова агресія.

"Але ми спеціально не ставили це питання, тому що ми розуміємо саму Білорусь і дуже чітко розділяємо білоруський народ і білоруську владу. А те, що білоруський народ був проти, ми бачили. Зараз білоруську територію використовують вже дуже мало, практично не використовують", - підкреслив Арестович.

Він додав, що білоруські партизани зуміли зіпсувати залізничну мережу.

"Реально зіпсували, і реально дуже сильно ускладнили життя російським військам. А Лукашенко зумів відпетляти. І за білоруську територію можна більше не хвилюватися", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявляла про плани російського вторгнення до Білорусі з її подальшою окупацією.

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