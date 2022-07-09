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Петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов: что дальше

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Киев, Суббота 09 июля 2022 15:31
Петиция о легализации однополых браков набрала 25 000 голосов: что дальше Фото: власти должны рассмотреть петицию о легализации однополых браков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Украине набрала необходимые 25 000 голосов петиция о легализации однополых браков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт электронных петиций.

Отметим, петиция была размещена 3 июня 2022 года и за месяц набрала необходимое количество голосов.

"В это время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", - пишет автор петиции.

Что дальше

Согласно закону "Об обращениях граждан" адресованная президенту Украины петиции после того, как набирает 25 000 голосов, должна быть рассмотрена в течение не более 3 месяцев со дня ее обнародования.

Таким образом, президент Владимир Зеленский до осени должен отреагировать на петицию о легализации однополых браков. И либо на основании нормативных документов отказать в легализации, либо дать этому процессу дальнейший ход.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария с 2022 года легализует однополые браки.

До этого в Израиле разрешили однополым парам иметь детей.

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