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Верховный суд в Израиле разрешил однополым парам иметь детей

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Израиль, Понедельник 12 июля 2021 07:16
Верховный суд в Израиле разрешил однополым парам иметь детей Фото: в течение полугода парламент должен устранить ограничения (flickr/137608015@N)
Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 11 июля, Верховный суд Израиля вынес решение о признании незаконным запрет однополым парам заводить детей с помощью суррогатного материнства. В течение полугода парламент должен устранить ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Соответствующий иск подали активисты более года назад.

"Мы не можем смириться с серьезным нарушением прав человека, которое длится, подтверждено существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - сообщила судья Эстер Хают.

В то же время в Израиле однополым парам нельзя заключать брак, но он признается, если пара поженилась в другой стране.

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