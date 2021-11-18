В Швейцарии с 2022 года легализуют однополые браки

Правительство Швейцарии приняло решение, что однополые пары смогут жениться с 1 июля 2022 года. Если же они зарегистрировали свой брак в другой стране, то смогут легализовать статус в Швейцарии уже с начала января.

Такой законопроект правительство Швейцарии приняло в среду, выполняя решение прошедшего в сентябре референдума и на котором почти две трети населения проголосовали "за". Референдум инициировала общественная организация "Браки для всех" (Marriage for All). В этой организации отмечают, что в первый год действия нового закона им воспользуются несколько сотен человек.

"Мы действительно рады результатам референдума и потому, что сейчас эти результаты были узаконены. Мы боремся за равенство браков уже 30 лет, и этот референдум стал историческим моментом", - заявила Мария фон Кеннел, сопредседатель инициативы "Браки для всех".