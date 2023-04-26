У Петербурзі почали розсилати повістки з погрозами, - ЗМІ

Фото: у Росії почали розсилати повістки з погрозами у разі неявки до військкомату (GettyImages)

У Росії почали розсилати повістки з загрозою застосування "обмежувальних заходів" у разі неявки до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський телеканал "Дождь".