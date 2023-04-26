ua ru
Ср, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Петербурзі почали розсилати повістки з погрозами, - ЗМІ

Новость на русском →
Росія, Середа 26 квітня 2023 11:31
У Петербурзі почали розсилати повістки з погрозами, - ЗМІ Фото: у Росії почали розсилати повістки з погрозами у разі неявки до військкомату (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії почали розсилати повістки з загрозою застосування "обмежувальних заходів" у разі неявки до військкомату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський телеканал "Дождь".

Так, у повістці, підписаній військкомом Виборзького району Петербурга, йдеться, що 21-річному призовнику потрібно з'явитися у військкомат Виборзького району Петербурга вранці 28 квітня "для проходження медичного огляду".

"Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін, щодо вас будуть введені обмежувальні заходи", - значиться на штампі в правому нижньому кутку документа.

У Петербурзі почали розсилати повістки з погрозами, - ЗМІ

Як повідомлялось, в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, що у Росії в середньому в місяць мобілізують по 20 тисяч людей. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч не перекинуті до України.

Нагадаємо, в Росії 1 квітня розпочався весняний призов, під час якого хочуть вперше почати надсилати повістки в електронному вигляді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Росії
NEWS
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
Найважчі бої йдуть на півдні та заході Бахмута: карти боїв ISW
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії