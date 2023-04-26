В Петербурге начали рассылать повестки с угрозами, - СМИ
В России стали рассылать повестки с угрозой применения "ограничительных мер" в случае неявки в военкомат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский телеканал "Дождь".
Так, в повестке, подписанной военкомом Выборгского района Петербурга, говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Петербурга утром 28 апреля "для прохождения медицинского освидетельствования".
"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры", - значится на штампе в правом нижнем углу документа.
Как сообщалось, в интервью РБК-Украина заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, что в России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.
Напомним, в России 1 апреля начался весенний призыв, в ходе которого хотят впервые начать отправлять повестки в электронном виде.
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