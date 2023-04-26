В Петербурге начали рассылать повестки с угрозами, - СМИ

Фото: в России начали рассылать повестки с угрозами в случае неявки в военкомат (GettyImages)

В России стали рассылать повестки с угрозой применения "ограничительных мер" в случае неявки в военкомат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский телеканал "Дождь".