У Петербурзі підірвали авто підполковника РФ, - росЗМІ

Автомобіль вибухнув у мікрорайоні Слов'янка в Санкт-Петербурзі. За даними видання з посиланням на місцеві ЗМІ та Telegram-канали в авто перебували високопоставлений військовий та його дружина. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували в реанімацію.

Очевидці розповіли виданню, що вибух стався біля магазину "Магніт" на Колпінському шосе. За кермом був підполковник.

Близько 10 ранку він разом із дружиною почав від'їжджати від свого будинку. Тоді, за попередніми даними, в автомобілі спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Вибух стався у мікрорайоні, який активно забудовували житлом для військових. У 2010 році квартири, що зводили для військових, приїжджав оглядати тодішній прем'єр Володимир Путін. До 2012 року Міноборони РФ належала майже третина житла, яке будували в цьому районі.