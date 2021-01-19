В Петербурге задержали участников пикета в поддержку крымских татар

Фото: пикет в Санкт-Петербурге (facebook.com/dogrujol)

Российская полиция задержала в Санкт-Петербурге семерых участников акции движения Стратегия-18, которая поддерживает крымскотатарский народ. Почти все задержанные были доставлены в 87-е отделения УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его данным, 18 января в поселении Мурино (Санкт-Петербург) полиция задержала Илью Ткаченко, Ольгу Смирнову, Владимира Шипицина, Асана Мумджи, Дмитрия Негодина, Ильяса Ешрефа, Алексея Лейна, которые проводили одиночные пикеты в поддержку крымскотатарского народа в рамках ежемесячной акции Стратегия-18.

Все задержанные, кроме Асана Мумджи, доставлены в 87-е отделение УМВД России по Всеволожский района Ленинградской области.

Асана Мумджи увезли в Центр по противодействию экстремизму, связь с ним отсутствует.

Напомним, оккупационный "Верховный суд Крыма" заочно приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего вице-премьера полуострова, владельца телеканала ATR Ленура Ислямова. Его обвинили в якобы организации диверсии.

Читайте в материале РБК-Украина о политических преследованиях, экологическом кризисе и эпидемии коронавируса в оккупированном Крыму.