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Оккупанты в Крыму заочно "осудили" к 19 годам владельца ATR Ислямова

Крым, Четверг 10 декабря 2020 09:48
Оккупанты в Крыму заочно "осудили" к 19 годам владельца ATR Ислямова
Фото: Ленур Ислямов (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Оккупационный "Верховный суд Крыма" заочно осудил к 19 годам лишения свободы бывшего вице-премьера полуострова, владельца телеканала ATR Ленура Ислямова. Его обвинили в якобы организации диверсии.

Соответствующее решение было принято в четверг, 10 декабря, передают "РИА Новости".

"Суд" признал Ислямова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и диверсия. Ислямов принимал участие в "антироссийских акциях" и пытался "прорвать границу" во время попытки возвращения в Крым одного из лидеров крымско-татарского Меджлиса Мустафы Джемилева в 2014 году.

Приговор был вынесен заочно, так как Ислямов находится на подконтрольной территории Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Крыму удерживают около 100 украинских политзаключенных.

Также сообщалось, что с начала оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году с полуострова выехали 45 тысяч человек.

Кроме этого Украина выступает за создание в Европейском союзе специального представителя по вопросам Крыма.

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Новости Украины Общество КрымприговорЛенур ИслямовСуд

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