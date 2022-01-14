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Песков о провокации для вторжения в Украину: голословная информация

Автор: Валерия Полищук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о том, что РФ подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе. По его словам, публикация несет голословный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены", - заявил он.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме сообщил, что в администрации Джо Байдена есть доказательства того, что Россия подготовила боевиков для проведения операции под чужим флагом на Донбассе.

Ранее украинская разведка сообщала о подготовке таких провокаций. В частности, до российского контингента в Приднестровском регионе Молдовы довели, что Украина якобы готовится атаковать его в районе артиллерийских складов возле села Колбасна.

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