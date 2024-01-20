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Песимістичні прогнози бідності в Україні на 2023 рік не справдилися, - економіст

Фото: песимістичні прогнози бідності в Україні на 2023 рік не справдилися (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Ольга Маджумдар

Прогнози економістів щодо зростання бідності в Україні на 2023 рік не справдилися. Вона фактично залишилась на рівні 2022-го.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

"Ми робили прогноз бідності у квітні 2023 року, а потім переглянули його в листопаді. У пояснювальній записці на 2024 рік давали дані, як очікувалося закінчення 2023 року у плані макропоказників", - розповіла Черенько.

За її словами, квітневі прогнози показували, що бідність у 2023 році ще зросте порівняно з 2022-м.

"Бо бідність - це явище, яке протягується у часі, воно так зразу проявляється. У людей є заощадження, якісь можливості задіяти додаткові резерви (родичі, тимчасові роботи)", - додала економіст.

Однак, як зазначила Черенько, прогнози щодо зростання бідності на 2023 рік не справдилися.

"У 2022 році рівень бідності зріс у півтора рази, але у 2023-му ми очікували подальше зростання - з 60% до 67%. Але відбулося так, що бідність фактично залишилась на рівні 2022 року, не зросла. Певні соціальні показники зберігаються на нижчому рівні, ніж 2021 року, але далі не обвалюються" - розповіла економіст.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рівень бідності в Україні впав до рівня 2002 року. Якщо в Україні збережеться позитивна макродинаміка, то зростання бідності не повинно бути.

За даними Державної служби зайнятості, показник офіційного безробіття в Україні впав у два рази. У грудні 2023 року в Україні було понад 96 тисяч зареєстрованих безробітних, рік тому у той же період було 186,5 тисячі.

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Економіка України